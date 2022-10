Nova znanja za digitalni prehod

Razvijanje spretnosti Evropejcev in spodbujanje kvalificiranih delovnih mest sta glavni prednostni nalogi, ki podpirata Evropo pri zelenem in digitalnem prehodu. In kot je v najnovejšem poročilu navedel Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, trenutni in prihodnji trendi na trgu dela kažejo, da so zaradi tehnoloških sprememb in transformacije mnoga delovna mesta vedno bolj zapletena in digitalna.

»Opazno je, da ne naraščajo le potrebe po visokokvalificiranih poklicih, ampak tudi po novih znanjih znotraj obstoječih poklicev. Zato je pričakovati, da se bo omenjenim zahtevam novonastajajočih delovnih mest postopoma moral prilagoditi tudi celoten izobraževalni sistem,« pa poudarja predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah. Za uspešen karierni razvoj je ključnega pomena nenehno pridobivanje novih ter izpopolnjevanje obstoječih kompetenc in znanj.

»V prihajajočem obdobju lahko pričakujemo transformacijo obstoječih delovnih mest pa tudi nastanek nekaterih novih, kar bo zahtevalo vse več vlaganja v kadre in njihova znanja. In tega se zavedamo tudi na TZS, saj s številnimi usposabljanji in seminarji v okviru Akademije TZS, izvajanjem poslovodskih izpitov in postopkov za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za drogeriste in drogeristke že poskušamo odgovarjati na potrebe in zahteve trgovinske dejavnosti po novih znanjih,« je pojasnila Mariča Lah.

Zelena transformacija v trgovini

Že med pandemijo se je pokazalo, da digitalne veščine omogočajo nove načine dela in varujejo delavce pred izgubo zaposlitve. Evropa pa bo morala za uspešno izvedbo zelenega in digitalnega prehoda resno pristopiti k dousposabljanju in preusposabljanju zaposlenih, saj je imelo pred pandemijo kar 46 odstotkov odraslih Evropejcev nezadostna ali zastarela znanja. Okoli 88 odstotkov državljanov EU na delovnih mestih, ki zahtevajo nenehno posodabljanje veščin, verjame, da bo postalo učenje in usposabljanje odraslih v prihodnjem desetletju še pomembnejše za njihovo karierno napredovanje. Kar dve tretjini zaposlenih pa menita, da morajo razvijati svoje znanje in veščine, da bodo lahko bolje opravljali svoje delo.

Zato bo, kot pojasnjuje Lahova, letošnja strateška konferenca o trgovini 16. novembra potekala pod naslovom Zelena transformacija v trgovini: Je trajnost (že) vrednota trgovca?. Na njej bodo odpirali vprašanja, kje in kako trgovina udejanja zeleno transformacijo, kako razume in soustvarja trajnost v najširšem pomenu njenih izzivov, kako pri tem spreminja svoje poslovne modele in strategije in se ob tem kar se da uspešno odziva na spremembe in izzive aktualnih ekonomskih razmer. Pa tudi, ali je prav zapletenost vseh dogajanj tista, ki še toliko bolj usmerja v trajnost kot ključno vrednoto trgovca.

Kje in kako trgovina udejanja zeleno transformacijo bodo razpravljali na novembrski strateški konferenci o trgovini. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Novost nacionalna poklicna kvalifikacija za drogeriste

Lani je TZS realizirala pobudo članov za sprejetje poklicnih standardov za drogerista in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti drogerista. Zbornica je bila nato letos na javnem razpisu izbrana za izvajalca postopkov preverjanj in potrjevanj za nacionalno poklicno kvalifikacijo za drogeriste in drogeristke. V ta namen je opremila in uredila lastno učno prodajalno, ki obsega zelo širok nabor drogerijskih in toaletnih izdelkov, ki so jih prispevali člani zbornice. Zato začenjajo izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za drogeriste in drogeristke. S pridobitvijo certifikata NPK drogerist/drogeristka bodo lahko osebe, ki že opravljajo delo drogerista, imele možnost priznavanja njihovih kompetenc in znanj, ki jih pridobivajo v procesu vseživljenjskega učenja in na različnih izobraževanjih oziroma usposabljanjih pri delodajalcih. Iskalci zaposlitve pa bodo s tem imeli večjo možnost zaposlitve pri delodajalcih v trgovinski dejavnosti.

»Z realizacijo navedenih aktivnosti zadnjih let na tem področju želimo trgovskim in tudi drugim podjetjem, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov s področja kozmetike, parfumov in toaletnih izdelkov zagotoviti ustrezen kader – to je prodajalce, ki so specializirani in ustrezno usposobljeni za prodajo teh izdelkov,« pa je povedala izvršna direktorica TZS Mija Lapornik.

Drogerist mora namreč poleg del in nalog, ki se nanašajo na tipična dela prodajalca v trgovini, to so prodaja blaga, manipulacija z blagom, priprava in skrb za delovno okolje in pripomočke, skrb za red in čistočo, kupcem znati tudi strokovno svetovati. Kot pojasnjujejo, to pomeni, da ima interdisciplinarno strokovno znanje, ki obsega področja nege las, barv za lase in stiliranja las, nege telesa, ustne nege, nege rok, nog, depilacije, parfumerije, nege obraza, nege otroka, izdelkov za zdravo življenje in za spodbujanje splošnega dobrega počutja, zdrave prehrane in prehranskih dopolnil, dekorativne kozmetike, čistil, izdelkov za male živali, sončne kozmetike in repelentov in podobno. »Pri tem pa je treba upoštevati, da so današnji potrošniki vedno bolj zahtevni in v (specializiranih) prodajalnah želijo dobiti konkretne informacije o izdelkih in svetovanje glede na njihove specifične potrebe.«