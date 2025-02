Umar je znižal letošnjo napoved gospodarske rasti

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je znižal oceno letošnje gospodarske rasti z 2,4 odstotka, kolikor je napovedal lani jeseni, na 2,1 odstotka. Umar za prihodnje leto napoveduje nekoliko višjo, 2,4-odstotno rast. Z njegovo napovedjo se je danes seznanila tudi vlada.

Umar je v jesenski napovedi za lani napovedal 1,5-odstotno gospodarsko rast. Po prvi oceni državnega statističnega urada je ta znašala 1,6 odstotka. Letos bo torej po napovedih višja kot lani, k njej pa bosta ključno prispevala domača potrošnja, še posebej nadaljnja rast zasebne potrošnje, podprte z rastjo plač in socialnih transferjev, ter okrevanje investicij po lanskem upadu, pričakujejo v Umarju. Zlasti investicije države se bodo še okrepile.

Umar za letos napoveduje 2,7-odstotno rast inflacije, kar je manj od jesenskih pričakovanj, ki so bila pri 3,3 odstotka. V povprečju leta pa bo inflacija pri dobrih dveh odstotkih.

Pomladansko napoved predstavlja vršilka dolžnosti direktorja Umarja Maja Bednaš. FOTO: Jure Eržen/Delo

V. d. direktorja Umarja Maja Bendaš je opozorila na tveganja, ki so višja kot jeseni. Med drugim je izpostavila tista, povezana z ameriškim protekcionizmom in trgovinsko vojno, ki za zdaj prinašajo veliko negotovosti.

Glede na zadnjo napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi carin za EU je Maja Bednaš na vprašanje Dela o učinkih tovrstnih carin odgovorila, da bi desetodstotne carine na izdelke iz EU, povračilni ukrepi in 25-odstotne carine na evropske avtomobile znižali gospodarsko rast za dobre pol odstotne točke. Nižje bi bile predvsem zunanja trgovina in zasebne investicije, zlasti v opremo in stroje. Pri tem je opozorila, da se že napovedani ukrepi lahko tudi spremenijo, zato so te napovedi uvrstili med tveganja.

Nižja napoved tudi od EBRD

Napoved letošnje gospodarske rasti za Slovenijo je danes popravila tudi Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), ki jo je v najnovejšem poročilu skrčila z 2,6 na dva odstotka. Za prihodnje leto Sloveniji napoveduje 2,4-odstotno rast, če se s trgovino povezana negativna tveganja ne bodo uresničila.

Več sledi ...