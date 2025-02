Trump udarja, Evropa (še) brez odgovorov

V nadaljevanju preberite:

Donald Trump je v prvih tednih vladanja evropske zaveznike šokiral predvsem z drastičnim geopolitičnim zasukom v odnosu ZDA do Ukrajine, Rusije in vojne, ki jo je zadnja sprožila pred tremi leti. Prelom v ameriški zunanji in varnostni politiki priča, kako krhka in minljiva so zavezništva v tej novi igri interesov, predvsem naši celini pa prinaša izjemne geostrateške posledice in tveganja. Take, da lahko govorimo o tako imenovanem »črnem labodu«, dogodku, ki odločilno spremeni tok zgodovine.

Kako se Unija (ne) odziva na drastične poteze ameriške administracije? Kaj pomeni klasična dilema maslo ali topovi? Katere nejasnosti spremljajo napovedane carine in kakšen bi moral biti odgovor nanje?