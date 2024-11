Umetna inteligenca daje poslu pospešek

V nadaljevanju preberite:

Verjetno ste že slišali, da umetna inteligenca spreminja svet – za vsako podjetje in posameznika. Skratka, spreminja posel, procese, podjetja, celotne industrije in, kot posledica vsega naštetega, tudi življenje ljudi. A ta sprememba je, generalno gledano, sprememba na bolje. Navdušenci jo označujejo kar za novo vrsto tehnološke revolucije in primerjajo z izumom parnega stroja. Njen učinek pa bo zelo verjetno še precej večji, saj se bo dotaknila slehernika.