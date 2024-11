V nadaljevanju preberite:

Z generativno umetno inteligenco se dramatično spreminjata tudi znanost in univerza. Umetna inteligenca in strojno učenje temeljita na kakovostnih vhodnih podatkih. Pa so vhodni podatki res kakovostni? Univerze bi se morale povezati in umetni inteligenci zagotoviti verodostojne informacije.