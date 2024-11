Umrl je srbski poslovnež Miodrag Kostić

V 66. letu je danes umrl srbski poslovnež Miodrag Kostić, ustanovitelj in predsednik MK Group, ki ima v Sloveniji v lasti tudi Gorenjsko banko.

»Vizionar in gospodarstvenik je na svoji štiridesetletni poslovni poti ustvaril enega največjih poslovnih sistemov v regiji, ki pomembno deluje tudi v Sloveniji. S tem si je pridobil mednarodni ugled enega najvplivnejših poslovnih voditeljev in najuspešnejših gospodarstvenikov v Jugovzhodni Evropi,« so sporočili iz MK Group.

Kostić je dosegel velike uspehe in opravil pionirske korake v kmetijstvu, turizmu, energetiki ter bančništvu in razvil vodilna podjetja v vseh naštetih panogah. Poslovnemu razvoju in rasti je sledil regijski program družbene odgovornosti, ki svoj vrhunec doživlja v okviru Fundacije Miodraga Kostića.

Strateško vodenje poslovnega sistema je prepustil sinu Aleksandru Kostiću, podpredsedniku MK Group in predsedniku upravnega odbora AIK Banke. FOTO: Vladimir Sretenovic

Podjetje je prenehal voditi pred petimi leti. Strateško vodenje poslovnega sistema je prepustil sinu Aleksandru Kostiću, podpredsedniku MK Group in predsedniku upravnega odbora AIK Banke. Izvršno vodenje podjetja je prevzelo strokovno vodstvo. Vodstvo in zaposleni v obeh poslovnih sistemih bo nadaljevalo vizijo trajnostno naravnane rasti in strateškega razvoja, ki jo je zastavil ustanovitelj Miodrag Kostić.

Po oceni srbskega tednika Nedeljnik je bil na petem mestu na lestvici najbogatejših podjetnikov na območju nekdanje Jugoslavije. Njegovo premoženje so konec lanskega leta ocenili na 2,72 milijarde evrov.