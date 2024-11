Gorenjska banka do pet odstotkov Addiko banke

»Gorenjska banka je dne 8.11.2024 s strani nadrejenega finančnega holdinga Agri Europe Cyprus Limited pridobila 1.011.812 delnic družbe Addiko Bank AG, kar predstavlja 5,19 -odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Addiko Bank AG,« so sporočili iz Gorenjske banke. »S transakcijo, ki na konsolidirani ravni ne spreminja deleža v Addiko Bank AG, je AEC prenesel kapitalsko naložbo v Addiko Bank AG na raven svojih odvisnih družb, tj. Gorenjske banke in AIK Banke, z ustreznimi operativnimi zmogljivostmi za trenutno pozicijo,« so dodatno pojasnili na Gorenjski banki.

Ozadje lastniških premikov v Addiko bank

Gorenjska banka sodi v skupino AIK banke, ki jo obvladuje družina Miodraga Kostića. Agri je bil desetodstotni lastnik banke in je želel delež povečati do 30 odstotkov. V lastništvu Addiko pa se je zašel tudi srbski poslovnež Davor Macura, ki je z družbama Alta Pay in Diplomat Pay pridobil 19,62-odstotni delež banke, pri čemer je prikrival obvladovanje. Desetodstotni delež lastništva, za katerega je treba pridobiti dovoljenje avstrijske centralne banke je Alta Pay presegla že konec marca, nato pa delež sredi julija še povečala. Ker koncentracije družbi, za kateri je bilo ugotovljeno, da sodelujeta, nista ustrezno priglasili in zaprosili za dovoljenje za več kot desetodstotni delež, je ECB omenjenima družbama odvzela glasovalne pravice z učinkom tudi za nazaj. ECB je tudi na pristojnem avstrijskem sodišču sprožila postopek, da se za deleža družb dodeli skrbništvo.

Addiko bank pa je želela tudi NLB. Ta je podala prevzemno ponudbo za to regionalno pomembno banko. Ponudba je bila neuspešna, saj je NLB postavila mejo za prevzem pri 75 odstotkih kapitala.