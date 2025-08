V Siju mirijo: Z bankami se dogovarjamo o refinanciranju dolga

Skupina Sij, ki je zaradi razmer na trgu, visokih cen elektrike in carin na uvoz jekla v ZDA že nekaj mesecev v težkem položaju, je v objavi na Seonetu, usklajeni z bankami, sporočila, da je z bankami dosegla napredek v pogovorih glede refinanciranja več kot 300 milijonov evrov dolga in zagotovitve dodatne likvidnosti. Konec septembra se namreč sedanji Sijev dogovor z bankami izteče.

»Skupina Sij potrjuje, da z bankami že več mesecev potekajo konstruktivni pogovori o doseganju dolgoročne rešitve refinanciranja za skupino, potrebne zaradi zahtevnih tržnih razmer. Dosežen je dober napredek, vključno z razpravami o morebitni zagotovitvi dodatne likvidnosti iz nekaterih bank za podporo poslovanju Skupine Sij,« so sporočili iz največje slovenske jeklarske družbe, ki zaposluje več kot 3500 delavcev in je v četrtinski lasti države. Večinski lastnik je družba Dilon oziroma ruska družina Zubitski.

V Siju dodajajo, da je rešitev refinanciranja usmerjena v zagotovitev stabilne dolgoročne finančne platforme za skupino. Zatrdili so, da izpolnjujejo svoje obveznosti iz trenutnih pogodbenih dogovorov z bankami, ki so v skladu z običajno tržno prakso in veljavno zakonodajo:

»Skupina Sij ohranja tudi svojo zavezanost k odgovornemu upravljanju, dolgoročnemu trajnostnemu poslovanju in varovanju socialne varnosti zaposlenih, zato bo še naprej konstruktivno sodelovala z bankami do dokončanja in uspešnega zaključka rešitve dogovora o refinanciranju, ki bo v korist vseh deležnikov.«

Zaskrbljeni tudi delavci

Banke naj bi po neuradnih informacijah najele tudi neodvisnega svetovalca, družbo Ernst & Young, ki je pripravila oceno o poslovni vzdržnosti skupine. Ta naj bi pokazala, da je skupina poslovno vzdržna, ob izboljšanju tržnih razmer v letu 2026 pa naj bi se izboljšalo tudi poslovanje.

Da so razmere v kovinski industriji, predvsem pa Siju skrb vzbujajoče, je pred kratkim opozoril tudi Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, ki je predsednika vlade Roberta Goloba v petek javno pozval, naj se sestane z njimi. Z vodstvom Sija se je po naših neuradnih informacijah prejšnji teden sestal tudi minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Neto finančni dolg skupine Sij se je ob koncu leta 2024 sicer povečal za 18,7 milijona evrov in dosegel 256 milijonov evrov, razmerje med njim in EBITDA pa je znašalo 5,3. Skupina Sij je sicer v prvem četrtletju letos ustvarila 271 milijonov evrov prihodkov od prodaje, EBITDA je znašal 14,3 milijona evrov, trimesečje pa je sklenila z 7,5 milijona evrov izgube.