Carine ogrožajo okrevanje jeklarske industrije

Ameriške uvozne carine, težave avtomobilske industrije in druge motnje postavljajo v negotovost okrevanje jeklarskega trga. Svetovna proizvodnja jekla se je namreč po aprilskem okrevanju maja zmanjšala za 3,8 odstotka, v prvih petih mesecih pa za 1,3 odstotka, kažejo podatki Svetovnega združenja jeklarjev. To občutijo tudi evropski jeklarji, saj se je v EU proizvodnja te spojine v petih mesecih zmanjšala za 2,5 odstotka, samo maja za dobre tri. Trgovinski spori z ZDA bi po oceni evropskega združenja Eurofer lahko zadali dodaten udarec okrevanju jeklarske industrije. Kaj kaeko številke in kaj to pomeni za slovenske proizvajalce?