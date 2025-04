V vzajemnih skladih šest milijard evrov premoženja

V Sloveniji čedalje več varčujemo v vzajemnih investicijskih skladih, skupna sredstva v njih pa so konec prejšnjega meseca znašala dobrih šest milijard evrov. Premoženje v skladih je tako medletno poraslo za približno 700 milijonov evrov, prirastek pa bi bil lahko še večji, če prejšnji mesec ne bi prišlo do korekcije tečajev na globalnih delniških trgih, izhaja iz podatkov, ki jih je predstavila direktorica Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov Mira K. Veljić.

Družbe za upravljanje NLB Skladi, Triglav Skladi, Sava Infond, Generali Investments in Primorski skladi so konec marca upravljale 71 vzajemnih skladov. Vplačila vanje so sicer lani rekordno povečala, skupaj za skoraj 900 milijonov evrov, izplačila z dobrimi 350 milijoni evrov so bila prav tako najvišja doslej, ta trend pa se nadaljuje tudi letos. Skupaj je pri nas že približno 345 tisoč vlagateljev v sklade, konec lanskega leta pa je povprečna vrednost vplačila na vlagatelja znašala dobrih 1300 evrov. Narašča tudi število varčevalcev varčevalnih načrtih, konec lanskega leta jih je bilo 80.720, vrednost varčevalnega načrta na varčevalca pa je znašala 528 evrov.

Ob tem, ko se vplačila v vzajemne sklade zadnja leta stalno povečujejo, pa je večina prihrankov Slovencev še vedno slabo obrestovanih v bankah, je na investicijske preference državljanov opozoril predsednik upravnega odbora Združenja družb za upravljanje in predsednik uprave družbe Triglav Skladi Benjamin Jošar. Struktura finančnega premoženja slovenskih gospodinjstev namreč kaže, da smo konec lanskega leta imeli največ sredstev naloženih v gotovino, vloge na vpogled in druge bančne vloge (38,6 milijarde evrov oziroma 45 odstotkov), sledijo pa lastniški kapital z delnicami in deleži v podjetjih (24,4 milijarde oziroma 29 odstotkov), zavarovanja in pokojninske sheme (9,8 milijarde oziroma 11 odstotkov) itd. Vlaganja gospodinjstev v enote investicijskih skladov so znašala le 5,4 milijarde oziroma šest odstotkov finančnega premoženja, kar pomeni, da je na tem področju še veliko naložbenih priložnosti, ocenjuje Jošar.