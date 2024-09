Nagrajevati moramo zmagovalce prihodnosti, ne poražencev preteklosti

Galerija

»Sem zagovornik tega, da davčni sistem sankcionira družbeno škodljiva dejanja, tako da je okoljsko tveganje in onesnaževanje enostavno drago. To pomeni, da bodo podjetja sama začela iskati rešitve, ki so trajnostne, in bodo dolgoročno še naprej rasla in proizvajala vrednost,« pravi Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladov. FOTO: Matej Družnik