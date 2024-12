Vaši cilji, vaše sanje: osvojite 5000 evrov za svojo prihodnost

Zadnji mesec leta je odlična priložnost za več druženja z najbližjimi, ko se spomnimo lepih trenutkov tega leta, si vzamemo čas drug za drugega in začrtamo nove smernice za prihajajoče leto.

Mnogokrat se prav ob prelomu leta odločimo, da uvedemo kakšno spremembo v življenju. Naši cilji so lahko osebni in čustveno obarvani, kratkoročni ali dolgoročni. Nekateri že navdušeno načrtujejo poletni dopust in se pripravljajo na raziskovanje novih krajev v prihodnjem letu, pregledujejo ponudbo novih tečajev za učenje različnih veščin ali se odločajo med prenovo doma in nakupom novega avtomobila.

Drugi imajo v mislih bolj dolgoročne cilje in večje življenjske mejnike. Prihod novega družinskega člana je vsekakor velika življenjska prelomnica, ki s seboj prinese korenite spremembe vsakodnevne dinamike, pa tudi nove stroške. Med dolgoročnimi cilji, ki bodo številnim med nami letos krojili vsakdan, je tudi načrtovanje varne prihodnosti ob upokojitvi, iskanje novega doma – še posebej če se bo število družinskih članov povečalo – ali popolna prenova sedanjega. Tudi mladi, ki bodo odšli študirat v drug kraj ali celo v tujino, bodo potrebovali nekaj podpore staršev, še več pa tisti, ki se bodo osamosvojili. Mogoče si želimo novih kariernih izzivov, za katere se bomo morali dodatno izpopolnjevati? Tudi to je lahko na seznamu naših letošnjih zaobljub.

Za večino od nas bo dovolj že minimalna sprememba življenjskega sloga – namesto brskanja po telefonu se bomo večkrat odpravili na izlet, namesto sladkarij bomo uživali sadje, namesto brezglavega zapravljanja se bomo raje odločili za skrbno upravljanje svojih osebnih financ.

Kdaj začeti? Najbolje, da kar takoj

FOTO: Depositphotos

Na vse pomembne korake v prihodnosti se lahko pravočasno finančno pripravimo, vendar kdaj začeti, da bomo kos vsem izzivom? December nam ponuja odlično priložnost, da sanjamo in začnemo te sanje uresničevati. Najbolje je, da kar takoj.

To sicer ne pomeni, da bomo iz zdajšnjih 200 evrov, ki smo jih privarčevali v preteklih mesecih, do konca leta ustvarili bajno vsoto za nakup nove vile ob morju, ampak da bomo z majhnimi vložki odgovorno začeli graditi svojo finančno svobodo. Skrb za prihodnost nas lahko vodi k odgovornemu načrtovanju in naložbeno zavarovanje je eden od načinov, kako uresničiti dolgoročne želje in hkrati poskrbeti za varno finančno prihodnost. Vsaj kakšnega od številnih ciljev, ki smo si jih zadali za prihodnost, lahko uresničimo z naložbenim zavarovanjem ODGOVORNA PRIHODNOST, ki nam omogoča, da ob načrtovanju sanjskega dopusta, novega doma ali dodatne pokojnine hkrati ustvarjamo finančno zaščito za nepredvidene situacije. Tako lahko decembrske zaobljube podprete z dejanji, ki prinašajo stabilnost in mir v prihodnosti.

Naložbeno zavarovanje s trajnostnimi naložbami ODGOVORNA PRIHODNOST nas spodbuja, da poskrbimo za svojo varnost in varnost naših najbližjih ter da hkrati razmislimo o varčevanju za prihodnost.

Za kateri cilj bi varčevali vi in kako vam naložbena zavarovanja pomagajo doseči cilje?

Naložbeno zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST je celovita rešitev, ki združuje odgovorno varčevanje v skladih, ki se osredotočajo na trajnostne naložbe, in življenjsko zavarovanje, ki vam in vašim najdražjim zagotavlja finančno varnost. Namenjeno je osebam, starim od 14 do 65 let, ki želijo poleg življenjskega zavarovanja tudi dolgoročno varčevati in hkrati svojim bližnjim zagotoviti varnejšo prihodnost.

Na izbiro sta dve vrsti naložb:

Inovativen izbor se osredotoča na trende staranja prebivalstva in inovacije v medicini, tehnološki napredek – od umetne inteligence do kvantnih računalnikov in novih materialov ter rast srednjega sloja v dveh največjih državah na svetu, Indiji in Kitajski.

se osredotoča na trende staranja prebivalstva in inovacije v medicini, tehnološki napredek – od umetne inteligence do kvantnih računalnikov in novih materialov ter rast srednjega sloja v dveh največjih državah na svetu, Indiji in Kitajski. Stabilni izbor je primeren za vse, ki si želijo varno in zanesljivo naložbo tudi v težkih časih, saj večji del premoženja vlaga v obvezniške naložbe (60 %), del pa za dodatno donosnost investira v globalne delnice.

Z zavarovanjem ODGOVORNA PRIHODNOST imate možnost vlagati v naložbo, ki jo sami izberete – lahko se odločite za stabilnejšo pot z večjim deležem obveznic ali pa izberete inovativne trende, ki zajemajo razvoj tehnologije, medicinskih inovacij in gospodarskega napredka v hitro rastočih državah.

Prilagodljivo, zanesljivo in preprosto naložbeno zavarovanje

FOTO: Generali zavarovalnica

Osrednja prednost tega zavarovanja je varnost, ki jo zagotavlja življenjsko zavarovanje. Naložbeno zavarovanje je vezano na trajnostne naložbe, ki prinašajo pozitiven vpliv na okolje in družbo. Sredstva, ki jih vlagate, upravljajo strokovnjaki, kar omogoča premišljeno rast vašega premoženja. Prav tako lahko enostavno spremljate svoje premoženje prek brezplačnega portala Moj Generali. Zavarovanje omogoča tudi dostop do privarčevanih sredstev, če se znajdete v nepričakovanih okoliščinah.

Naložbeno zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST nagrajuje zvestobo, saj zavarovalnica Generali pripisuje bonus za predanost varčevanju. Ta produkt tako združuje vse ključne elemente finančne stabilnosti ter vam omogoča, da samozavestno uresničujete svoje življenjske cilje.

FOTO: Generali zavarovalnica

Prednosti naložbenega zavarovanja ODGOVORNA PRIHODNOST:

preprosta sklenitev zavarovanja z mesečnimi plačili že od 40 EUR,

finančna varnost za vas in vaše najbližje,

oplemenitenje prihrankov,

upravljanje naložbe v rokah strokovnjakov – najmanj štirikrat letno bodo naši strokovnjaki pregledali sestavo notranjega sklada in jo po potrebi prilagodili,

enostaven pregled nad premoženjem – brezplačna uporaba spletnega portala Moj Generali za pregled police in nadzor nad premoženjem,

nagrajevanje zvestobe – izplačilo bonusov,

možnost dviga dela privarčevanih sredstev (predujem),

skrb za okolje in družbo z okolju prijaznimi naložbami,

upoštevanje trajnostnih preferenc vlagateljev.

Naložbeno zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST omogoča povezavo z domskim zavarovanjem PaketDom – če sklenete zavarovanje PaketDom za deset let, vam zavarovalnica Generali vsako leto prenese 25 % plačane letne premije na izbranih domskih zavarovanjih na vašo polico naložbenega zavarovanja.

FOTO: Generali zavarovalnica

Dve nagradni igri za lepšo prihodnost Vsak od nas potrebuje malce spodbude za lažje uresničevanje zastavljenih ciljev. Če iščete nekoga, ki vam bo ponudil roko, da boste lahko korak za korakom gradili svojo prihodnost, je naložbeno zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST odlična odločitev. Če jim zaupate svoje načrte za prihajajoče leto, se lahko v nagradni igri zavarovalnice Generali potegujete za 2000 € in tako lažje uresničite svoje kratkoročne cilje. Vsi, ki pa ne razmišljate samo o ciljih v bližnji prihodnosti, ampak si želite korak za korakom graditi na načrtih za svojo prihodnosti, pa lahko ob sklenitvi naložbenega zavarovanja Odgovorna prihodnost v dodatni nagradni igri z malo sreče prejmete še 5000 EUR ali 500 EUR dodatne premije v obliki izrednega vplačila na svoj naložbeni račun za svoje dolgoročne cilje. Sodelujejo lahko vsi, ki bodo do 31. 5. 2025 podpisali ponudbo za zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST in pridobili izdelano polico najkasneje do 30. 6. 2025. Več informacij o nagradni igri

Dokument s ključnimi informacijami za naložbeno zavarovanje je na voljo na http://www.generali.si/kid in v poslovalnicah zavarovalnice Generali.

Naročnik oglasne vsebine je Generali zavarovalnica​