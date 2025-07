Za nesrečo vlaka, v kateri so umrle tri osebe, verjetno kriv zemeljski plaz

V železniški nesreči blizu Riedlingena v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg sta v nedeljo nekaj po 18. uri iztirila dva vagona regionalnega potniškega vlaka. Na vlaku je bilo okrog sto potnikov, umrle so najmanj tri osebe, poškodovanih pa je bilo približno petdeset, od teh polovica huje. Reševalci so bili na kraju železniške nesreče vso noč, je zgodaj zjutraj poročala nemška televizija Deutsche Welle.

Vzrok za smrtonosno nesrečo je verjetno zemeljski plaz, ki ga je sprožilo močno deževje, je danes sporočila nemška policija. V nesreči so umrle tri osebe, več deset pa je bilo ranjenih.

»Voda je sprožila zemeljski plaz (...) v bližini tirnic, kar je verjetno povzročilo iztirjenje vlaka,« so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedali preiskovalci.

Nesreča se je zgodila med hudo nevihto. FOTO: Markus Ulmer/Reuters

Regionalni potniški vlak, ki je ob nesreči vlekel štiri vagone, je bil na poti iz mesta Sigmarinen v Ulm. Nesreča se je zgodila na gozdnatem območju, približno 158 kilometrov zahodno od Münchna.

Charlotte Ziller, okrožna gasilska poveljnica, je medijem povedala, da sta med tremi žrtvami strojevodja in zaposleni pri nemškem državnem železniškem operaterju Deutsche Bahn.

Povedala je, da je bilo v nesreči poškodovanih 50 ljudi, od tega 25 huje.

Deutsche Bahn je potrdil več smrtnih žrtev in številne poškodovane ter sporočil, da sta vagona iztirila iz še neznanega vzroka.

Reševalci pregledujejo kraj iztirjenja lokalnega vlaka v Riedlingenu blizu Biberacha, pri čemer je umrlo več potnikov. FOTO: Markus Ulmer/Reuters

Oblasti trenutno preiskujejo okoliščine nesreče, je sporočil operater, promet pa je bil ustavljen na 40-kilometrskem odseku proge.

Medtem ko so po navedbah nemške policije vse poškodovane s kraja železniške nesreče prepeljali v okoliške bolnišnice, so preostale potnike prepeljali v skupnostni center v bližnji vasi.

Na kraju nesreče so bili vso noč gasilci, policisti, železniški delavci in celo vojska. Reševalci s psi so preverjali tudi, ali je kateri od potnikov ujet pod iztirjenimi vagoni.

Thomas Strobl, notranji minister zvezne dežele Baden-Württemberg, je povedal, da so regijo prej prizadele hude nevihte in da preiskovalci preučujejo, ali je to povzročilo nesrečo.

Plaz po močnem deževju ob tirih, v bližini kraja nesreče. FOTO: Markus Ulmer/Reuters

»Močno je deževalo, zato ni mogoče izključiti, da je bil vzrok močno deževje in z njim povezan zemeljski plaz,« je dejal. »To je trenutno predmet preiskav.«

Nemški kancler Friedrich Merz je v objavi na družbenih omrežjih izrazil sožalje družinam umrlih. Pričakujejo, da bodo v prihodnjih urah pripeljali težka dvigala za dvigovanje vagonov.