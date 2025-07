V dveh letih dober milijon evrov za računalnike

V nadaljevanju preberite:

Javni holding Ljubljana je na skupnem razpisu za nakup nove računalniške opreme za zaposlene v odvisnih družbah in podjetjih v lasti MOL že lani izbral podjetje Unija Sibit. Takrat je ta brezoviška družba prejela skoraj 874 tisoč evrov. Na holdingu so tudi letos iskali ponudnika za dobavo računalniške opreme in posel je spet dobila Unija Sibit, tokrat za okoli 305 tisočakov. Ljubljanski holding, ki ga vodi Krištof Mlakar, je tako v dveh letih za računalnike namenil dobrih 1,1 milijona evrov (z DDV).