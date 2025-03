V nadaljevanju preberite:

Vzpon in padec proizvajalca električnih avtomobilov Tesla, ki je največji vir premoženja Elona Muska, slikovito ponazarja razpoloženje ameriških vlagateljev po ameriških volitvah. Skoraj podvojeni vrednosti je sledila izguba vse rasti in delnice še tonejo. Vse večja nestrpnost se seli tudi na druge finančne trge in lahko zniža svetovno gospodarsko aktivnost. To lahko prizadene tudi Slovenijo.