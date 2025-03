Upočasnitev, a ne kriza globalnega gospodarstva

V nadaljevanju preberite:

Kljub šibkejšim gospodarskim podatkom iz ZDA in stagnaciji v Evropi so skrbi glede velikega globalnega upočasnjevanja pretirane. V ZDA so slabši makroekonomski podatki o maloprodaji, industrijski proizvodnji in zaupanju potrošnikov povzročili negativne revizije rasti BDP. Vendar so ti podatki v večinoma posledica prehodnih dejavnikov in prilagajanja na prihajajoče carine. Kljub upočasnitvi se v letu 2025 še vedno pričakuje rast ameriškega gospodarstva.