Vzpostavili raziskovalno okolje 5G

V Laboratoriju za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so vzpostavili raziskovalno in testno okolje 5G, ki omogoča večje hitrosti prenosa podatkov, večjo zanesljivost ter energetsko učinkovitost. Pri tem so sodelovali s podjetji Huawei, S&T Iskratel in Telekom Slovenije, so sporočili s fakultete.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, si Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani prizadeva študentom zagotoviti vrhunsko izobrazbo, podprto z najsodobnejšimi tehnologijami in opremo, zato tesno sodeluje tudi z gospodarstvom in drugimi deležniki, ki sledijo ciljem digitalizacije družbe ter napredku sodobnih tehnologij in storitev.

Sodobna oprema na tehničnih fakultetah je namreč ključna za izobraževanje bodočih kadrov, ki bodo vstopali na digitalizirani trg delovne sile, doprinesli k inovacijam in nadaljnjemu hitremu razvoju panoge, so zapisali na fakulteti. Bodoče inženirke in inženirji se bodo tako odslej na področju mobilnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter kibernetske varnosti lahko izpopolnjevali z najnaprednejšo tehnologijo 5G.

Pomagala so podjetja

Strojno in programsko opremo za radijsko dostopovno omrežje 5G je doniralo podjetje Huawei, programsko opremo samostojnega jedrnega omrežja 5G je zagotovilo podjetje S&T Iskratel, uporabo radijskih frekvenc pa je omogočilo podjetje Telekom Slovenije. Opremo je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Sistem 5G je na fakulteti tako postal del večjega testno-merilnega okolja, v katerem je vzpostavljena infrastruktura za meritve, testiranja in verifikacijo ter eksperimentalne raziskave na področju kompleksnih komunikacijskih sistemov in storitev v sodobnih komunikacijskih in podatkovnih okoljih, navajajo.

Pridobljena oprema bo študentom, raziskovalcem, profesorjem in drugemu strokovnemu kadru omogočala dodatno podporo pri študiju, projektnem delu in realizaciji razvojnih ter poslovnih idej na področju mobilnih, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, so povzeli na fakulteti.

V laboratorije vlaga tudi Ekonomska fakuleta

Dekanja ekonomske fakultete Metka Tekavčič je ob otvoriti vedenjskega in finančnega laboratorija poudarila pomen gradnje raziskovalne infrastrukture na fakulteti, saj znanstvenoraziskovalni dosežki fakultete plemenitijo družbo. Ekonomska fakulteta študentom sicer že nudi predmete, ki temeljijo na neposrednem pregledovanju finančnih podatkov in njihovi interpretaciji. Dekanja je poudarila, da bosta pridobitvi le še dodatno obogatili doktorski študij. Spomnimo, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani se redno uvršča na lestvico FT, ki fakultete rangira po kakovosti študija. Omenjena laboratorija bosta študijski proces še obogatila in utrdila vodilno mesto Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v regiji. Profesor Igor Lončarski je za STA pojasnil, da študente med študijem seznanijo s podatkovnimi bazami, ki jih uporabljajo finančne institucije in podjetja, zato lahko ob začetku kariere že uporabljajo svoje že pridobljeno znanje.