Za uspeh podjetja je zelo pomembno, kako vizija sreča realnost

Uporaba umetne inteligence je že med nami in temeljito bo spremenila naša življenja. »Ko bomo sprejeli dobre plati UI, se moramo hkrati tudi naučiti, kako prepoznati tiste slabe,« pravi Dheeray Pandey, v Indiji rojeni ameriški podjetnik.

Z ustanoviteljem družbe DevRev, ki se ukvarja z inovativnimi rešitvami na področju upravljanja odnosov s strankami (CRM), smo se pogovarjali ob enem izmed obiskov v slovenskem delu podjetja. Pandey, ki je najprej uspel s podjetjem Nutanix v Silicijevi dolini (ukvarja se z računalništvom v oblaku) in ga pripeljal do uspešne borzne kotacije, se je leta 2020 lotil novega podjetniškega projekta.

Nas bodo z vzponom umetne inteligence računalniki »prevzeli«? »Tako rekoč vse, kar imamo za dobro, ima tudi svojo temno plat. To gre vse do izuma uporabe ognja. Na samem začetku si je človek z ognjem lahko pripravil hrano in se ogrel, hkrati pa se je lahko tudi opekel ali povzročil požar v svoji votlini. Uporaba jedrske energije in interneta prinašata dvojnost. Mislim, da je to samo nova dvojnost. Ko bomo sprejeli dobre plati umetne inteligence, se moramo hkrati tudi naučiti, kako prepoznati tiste slabe. Gre za ravnotežje v življenju,« odgovarja.