Zanesljiva elektrika prinaša več inteligence

»V nekaj letih je umetna inteligenca iz razvojnih oddelkov družb prerasla v milijardno industrijo,« je povedal Fatih Birol, izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo (IEA), in dodal, da bodo podatkovni centri, ki jo omogočajo, do leta 2030 porabili več kot 1000 teravatnih ur (TWh) elektrike, kar je enako enoletni porabi Japonske. Države pa iščejo čim čistejše in poceni vire za napajanje.

Umetna inteligenca se vključuje v vse dejavnosti in sektorje, gospodarstvo, industrijo, vsakdanje življenje ljudi, še posebej pa je zanjo ključna energetika, natančneje elektrika. »Za podatkovne centre potrebujemo elektriko, po drugi strani pa lahko umetna inteligenca transformira energetiko,« dve dimenziji povezanosti energetike in umetne inteligence pojasnjuje Birol.