Bruselj želi v prvo ligo umetne inteligence

Evropska unija si želi, da bi na področju umetne inteligence (UI) igrala v globalni prvi ligi. V dinamičnem razvoju in uporabi njenih orodij, ki vse bolj vstopajo v industrijo, javne storitve in vsakdanje življenje, so doslej imeli primat Američani in Kitajci. Videti je, kot da med njimi poteka globalna bitka za prevlado.

»Tekma za UI še zdaleč ni končana. Kot EU imamo močne prednosti, na katerih lahko gradimo konkurenčnost,« je v intervjuju za manjšo skupino dopisnikov evropskih medijev, tudi za Delo, dejala izvršna podpredsednica evropske komisije za tehnološko suverenost Henna Virkkunen. V danes predstavljenem akcijskem načrtu za Evropo kot celino umetne inteligence (AI Continent) želijo tehnologijo predvsem približati podjetjem.