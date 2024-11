Zdravila, kot je ozempic, so eden najpomembnejših dosežkov v farmaciji

V nadaljevanju preberite:

V zgodovini medicine poznamo več zdravil, ki so pomembnejša od vseh drugih. Humira za revmatoidni artritis, prozac za depresijo, statini za preprečevanje bolezni srca in kapi. Vsa ta zdravila so bolnikom pomagala veliko bolj, kot so zdravniki pričakovali, in še zdaj vsak dan koristijo milijonom ljudi. V njihovo vrsto se bo vključil novi razred zdravil, ki lahko vse zasenči – agonisti receptorjev GLP-1.

Ta zdravila posnemajo delovanje naravnega hormona, glukagonu podobnega peptida (GLP-1), in se že desetletja uporabljajo za zdravljenje sladkorne bolezni. V zadnjem času so postali zelo priljubljen način hujšanja, marca pa je bil semaglutid (agonist receptorjev GLP-1, ki se prodaja kot ozempic za diabetes in wegovy za hujšanje) v ZDA odobren za srčno-žilne bolezni pri ljudeh s čezmerno telesno težo. Aprila je tirzepatid (prodaja se kot mounjaro in zepbound) dosegel pozitivne rezultate v poznih fazah preizkušanj za apnejo v spanju (motnjo dihanja). Z drugimi poskusi so ugotovili, da zmanjšuje tudi kronično ledvično bolezen.

To je šele začetek. Agoniste GLP-1 preizkušajo tudi pri vseh drugih boleznih, od bolezni jeter do zasvojenosti s substancami in drugimi odvisnostmi. Eno od podjetij celo razmišlja o poskusih pri osebah s čezmerno težo – kot preventivna zdravila. Pri bolnikih, ki jemljejo semaglutid, bi lahko bilo tveganje za predoziranje z opioidi manjše, kar nakazuje, da bi ga lahko uporabljali tudi za zdravljenje odvisnosti od opioidov. Zdravila so predstavili kot zdravila za zdravljenje dolgotrajnih okužb, raziskujejo tudi možnost za uporabo pri zaviranju alzheimerjeve bolezni, nekateri pa govorijo celo o učinkih proti staranju in možnosti, da bi jih uporabili kot zdravilo za dolgoživost. Eric Topol, kardiolog, ki vodi neprofitni raziskovalni inštitut Scripps Research v San Diegu v Kaliforniji, je zdravila GLP-1 na portalu x nedavno označil za »najpomembnejši preboj na področju zdravil v zgodovini medicine«.