Znane so nominiranke za inženirko leta 2024

V sedmi izvedbi projekta Inženirka leta, ki poteka v sklopu iniciative Inženirke in inženirji bomo!, je bilo na razpis prijavljenih 41 inženirk. Sredi januarja prihodnje leto bo na slavnostnem dogodku ena izmed desetih nominirank prejela naziv inženirke leta 2024 in s tem prevzela štafetno palico promocije inženirskih poklicev med ženskami od zmagovalke lanskoletnega izbora Ljupke Vrteve.

Kot namen projekta pojasnjujejo v družbi Mediade, ki iniciativo soorganizira skupaj z revijo IRT3000, izbor Inženirka leta v ospredje postavlja potencial nominirank, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk.

Nominiranke

Izbor desetih nominirank je temeljil na raznolikosti glede na izobrazbo, starost, regijo, organizacijo oziroma zaposlovalca, področje dela, dosedanjo pojavnost in poklicno usmeritev. Kdo so torej nominiranke?

Brina Škoda, inženirka računalništva in informatike je vodja oddelka za uporabniško izkušnjo v podjetju Loftware, Emina Mešić je inženirka proizvodne odličnosti in vodja zagona novih linij v podjetju Henkel Maribor, iz podjetja Gentler Stories prihaja Jasna Krmelj, kjer je tehnična direktorica in iOS razvijalka.

Nominiranke za inženirko leta 2024 FOTO: Mediade

Med nominiranimi je tudi inženirka materialov in metalurgije Jerneja Šušel, ki je v podjetju SIJ Metal Ravne zaposlena kot raziskovalka, Karmen Košutar pa je inženirka gradbeništva in kot višja samostojna strokovna sodelavka v družbi DRI opravlja funkcijo sekretarke na projektu Drugi tir Divača–Koper.

Inženirka informatike Katja Škof Žavcer vodi oddelek za zagotavljanje kakovosti v podjetju Comtrade Gaming, inženirka živilstva Manca Kok Bevc je vodja kakovosti v podjetju Incom. Delo razvojne inženirke v skupini Interblock opravlja inženirka strojništva Rebeka Kropivšek Leskovar, v družbi Krka so nominirali kemijsko in farmacevtsko inženirko Stašo Velcl, ki je tam zaposlena kot samostojna tehnologinja v proizvodnji učinkovin, Urša Skerbiš Štok pa je zaposlena na oddelku razvoja električnih sistemov v podjetju Pipistrel Vertical Solutions.

Na odločitev, katera od nominirank predstavlja največji zgled in navdih mladim, enakovredno vpliva komisija, sestavljena iz nominirank za priznanje inženirka leta, predstavnikov medijev, dijakinj in profesorjev srednjih šol ter predstavnikov organizatorja in partnerjev.

»Veseli nas, da se vedno več inženirk zaveda, kako pomembno je, da poleg časa, ki ga namenjajo svojemu poklicnemu udejstvovanju, čas namenjajo tudi promociji med mladimi. Kljub tehnološkemu napredku so namreč v družbi še vedno v veliki meri prisotni stereotipi, ki pa jih želimo tudi z izborom naslavljati in preseči. Zavedati se moramo, da imajo dekleta izjemen potencial, ki ostaja neizkoriščen, tako na škodo gospodarstva kot tudi družbe,« je prijave na razpis komentirala Metka Škofic, urednica projekta Inženirke in inženirji bomo!.

Dosedanje inženirke leta

Lani je naziv prejela Ljupka Vrteva, razvojna inženirka za področje ogrevanja, prezračevanja in hlajenja stavb ter vodja projekta sončne elektrarne v Petrolu, inženirka leta 2022 je bila Rosana Kolar, letalska mehaničarka v Adrii Tehniki. Pred njo so bile inženirke leta Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v podjetju Kolektor Mobility, Jasna Hengović, razvijalka programske opreme v Cosylabu, Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in raziskovalka ter predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Prvi naziv inženirke leta pa je prejela Dora Domajnko, razvojna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika.