Energetika privablja s tehnologijami

Po poletnih počitnicah trg dela postane še bolj dinamičen, prve priložnosti iščejo tudi mladi po uspešno končanem izobraževanju na vseh ravneh šolanja. V prihodnjih tednih se bo zvrstilo kar nekaj zaposlitvenih sejmov na nacionalni in regionalni ter tudi evropski ravni.

Samo zavod za zaposlovanje je letos do konca avgusta objavil skoraj 109.000 prostih delovnih mest. Delodajalci prek njega ponujajo 4700 zaposlitev, ponudbe pa je na trgu še več, saj podjetja iščejo delavce tudi po drugih kanalih. Statistični urad, ki je nazadnje objavil podatke za drugo četrtletje letos, poroča o 20.600 nezasedenih delovnih mestih v Sloveniji.

Čeprav se zaostrene razmere v gospodarstvu kažejo v nekoliko manjšem povpraševanju po delavcih ter večjem pritoku brezposelnih v primerjavi z lani, so tako za kadrovike kot tudi iskalce zaposlitve – ki jih je bilo avgusta na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 44.500, med njimi 18 odstotkov mlajših od 29 let – karierni dogodki priložnost za povezovanje in spoznavanje. Za postopke zaposlovanja, pri iskanju in ocenjevanju kandidatov po navedbah evropske mreže služb za zaposlovanje Eures že 70 odstotkov kadrovikov v Evropi uporablja tudi katero od orodij umetne inteligence.

Potrebe po novih znanjih

Tudi v Petrolu, kjer so že preobrazili in digitalizirali kadrovske procese, s čimer so opazno zmanjšali čas za zaposlitev. Uvajajo HR-bote in uporabljajo podatkovno analitiko, s čimer povečujejo učinkovitost, zmanjšujejo možnost napak in vzpostavljajo nadzor nad kadrovskimi procesi, je povedala Sara Habjan, izvršna direktorica kadrov v Petrolu. Družba, ki v regiji zaposluje več kot 6000 ljudi, ima ves čas potrebe po visoko kvalificiranih strokovnjakih, predvsem na področjih energetskih tehnologij, inženirstva, projektnega vodenja, digitalizacije procesov. Spremembe, ki jih prinaša razvoj panoge, prinašajo potrebe po novih znanjih, zato pri kandidatih vse pogosteje iščejo znanja s področja trajnostnih tehnologij in obnovljivih virov energije. »Pričakujemo, da kandidati poleg tehničnih znanj razumejo trajnostne strategije, regulativo, obvladajo nove tehnologije, kot so pametna omrežja in baterijski sistemi,« je dejala.

Ljupka Vrteva, ki je v Petrolu razvojna inženirka in se ukvarja z učinkovito uporabo energije v stavbah, pa je dodala, da spremembe v energetiki od inženirjev zahtevajo, da so bolj interdisciplinarni. »Kot inženirka strojništva sem ugotovila, da potrebujem še znanja iz elektrotehnike in gradbeništva. Ta pridejo še prav pri projektih, v katerih je potrebna širša in dodatna podpora, sicer pa so pri našem delu ključni timi z različnimi strokovnimi znanji. Ko vsakdo opravlja delo, v katerem je najboljši, so projekti precej učinkovitejši,« ocenjuje Vrteva, ki smo jo na začetku leta spoznali kot prejemnico naslova inženirka leta 2023.

Povpraševanja po novih strokovnjakih so kar uspešna, pravijo v Petrolu. Panoga je za kandidate zelo zanimiva, ker se tehnološko zelo hitro razvija in omogoča, da je posameznik del te trajnostne preobrazbe celotne družbe. Energetska industrija je magnet za tiste talente, ko želijo pustiti svoj odtis v prihodnosti.

»Z blagovno znamko in prehodom na zeleno energijo smo zaželen delodajalec. Dejstvo pa je, da na trgu ni veliko visoko usposobljenih kadrov v energetiki, pri čemer je tudi trg zelo konkurenčen. Pomeni, da moramo biti zelo proaktivni, da jih pridobimo,« pravi Sara Habjan. Za iskanje teh kadrov imajo tako zaposleno specializirano rekrutorko, sodelujejo z različnimi, ne samo tehnično usmerjenimi fakultetami po vsej regiji, kjer so prisotni, udeležujejo se različnih dogodkov v organizaciji fakultet, organizirajo jih tudi sami. Sodelovanje poteka tudi prek profesorjev, s katerimi zaposleni skupaj delujejo na različnih projektih.

Spremljajo tudi ozke skupine, kjer bi lahko bili potencialni kandidati, kot so alumni klubi, aktivni so na linkedinu. »Priložnosti iščemo tudi na različnih konferencah, ki se jih udeležujejo naši zaposleni strokovnjaki in nam v tem smislu pomagajo graditi time. To namreč ni samo vloga kadrovske službe, ampak vsakega zaposlenega v Petrolu. Zaposlujemo različne strokovnjake z različnih področij in oni imajo svoje mreže, prek katerih se povezujemo,« pojasnjuje Sara Habjan.

Odgovornost na začetku kariere

Pomembno se mi zdi, da vsak dan lahko uporabljam znanje, ki sem ga pridobila med študijem, izpostavlja Ljupka Vrteva. FOTO: Blaž Samec/Delo

Strategija podjetja na tem področju je, da pri predstavitvah izpostavljajo tehnološki napredek, ki ga omogočajo, ter priložnosti za strokovno rast in različne karierne poti, mentorsko podporo, fleksibilne pogoje dela. Usklajevanje delovnega in zasebnega življenja pomeni omogočanje prilagodljivih urnikov, možnost dela na daljavo, podjetje organizira izobraževanja na temo dobrega počutja, s čimer želijo zmanjševati stres in povečevati produktivnost.

Možnosti kariernih poti so transparentne, posameznik točno ve, kakšne so možnosti napredovanja in v katere smeri se lahko razvije kariera, kaj mora za to storiti. Po njenih izkušnjah kandidate poleg omenjenega prepriča tudi to, da se podjetje ukvarja z veliko stvarmi, ki navzven niso vedno opazna. Zaposleni imajo priložnost tvorno sodelovati na številnih inovativnih, strateških projektih, ki prispevajo k trajnostni prihodnosti – to se izkaže kot najboljša karta iz rokava. »Posamezniki lahko razvijajo kompetence in prevzemajo odgovornosti že zgodaj v svoji karieri, kar je zanje zelo pomembno,« pravi Sara Habjan, pritegne pa tudi možnost sodelovanja ter izmenjave znanj, mentoriranj s kolegi iz podjetja v drugih državah v regiji.

Pomembno je, da delo veseli

»Velika prednost podjetja je, da zato, ker je tako velik, omogoča prehajanje med delovnimi mesti. Če ugotoviš, da ti neko področje ne ustreza več ali želiš delati še kaj drugega, lahko zamenjaš delovno mesto, ne da bi moral za to zamenjati delodajalca,« je dodala Ljupka Vrteva, ki, kot pravi, z veseljem opravlja delo, ki ga opravlja zdaj. »Ukvarjam se točno s tem, kar sem študirala na fakulteti za strojništvo v Ljubljani, rezultate dela pa vidim v tudi v praksi. Pomembno se mi zdi, da vsak dan lahko uporabljam znanje, ki sem ga pridobila med študijem, ker na ta način prispevam k zmanjšanju rabe energije v stavbah in izboljšanju ugodja v prostorih.«

Ceni fleksibilnost, kar ji omogoča ravnovesje med osebnim in poslovnim življenjem, izpostavila pa je tudi podporo vodstva pri poslanstvu, ki ga ima kot inženirka leta 2023, ko se je osredotočila na spodbujanje mladih generacij, predvsem deklet, za inženirske poklice, razbijanje stereotipov v družbi in tudi ozaveščenje. Kot dodaja Sara Habjan, tudi študente motivira predvsem delo, ki jih veseli, »opažamo tudi, da resnično želijo drugačno, zeleno prihodnost, h kateri hočejo tudi prispevati. Če lahko vidijo rezultate tega dela, ne samo danes, ampak tudi čez leta, je to tisto, kar jih žene. Pri tem se zelo dobro ujamemo.«