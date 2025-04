Od januarja 2024 se za ureditev, kdo od kdaj krije nadomestilo plače zaradi bolniške odsotnosti, spet uporabljajo pravila, ki so veljala do marca 2022 – 30 dni je v breme delodajalca, naprej pa ZZZS, razen pri negi ožjega družinskega člana in še nekaj drugih razlogih, ko je zdravstvena blagajna odgovorna od prvega dne.