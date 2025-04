Nova Gorica in Gorica s sloganom Gremo! Brezmejno (GO! Borderless) in čez- oziroma brezmejnimi aktivnostmi v sklopu evropske prestolnice kulture po besedah direktorice zavoda GO! 2025 Mije Lorbek k podobnemu povezovanju že navdihujejo druga mesta – in to je le eden zaznanih, a še ne izmerljivih učinkov projekta, ki so ga uradno odprli februarja.