Zelo močno gospodarstvo je dolenjsko prestolnico Novo mesto pripeljalo do tega, da je ustanovitev javne univerze skoraj nujna za nadaljnji razvoj. Plače so v povprečju med najvišjimi v Sloveniji, tudi povprečna velikost podjetij je v slovenskem vrhu. Delež visoko izobraženih je sicer manjši kot v Ljubljani. A prestolnici izobrazbeno statistiko zvišuje državna administracija, medtem ko je v Novem mestu to gospodarstvo.