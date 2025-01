Velika Amerika

Prihodnji ameriški predsednik Donald Trump se morda šali, ko severno sosedo Kanado imenuje 51. zvezna država ZDA, pri ponudbah nakupa Grenlandije in grožnjah Panami zaradi tamkajšnjega kanala pa je smrtno resen. Ponovno prebujanje Monroejeve doktrine iz devetnajstega stoletja, razširjeno na skrajni sever sveta, ni le preporod ameriškega nacionalnega ponosa in gospodarskih koristi na območju, ampak tudi protiudarec vztrajnemu širjenju ruskega in kitajskega vpliva. Evropa se bo morala zamisliti.