Pred Belo hišo

Robert Golob je tudi prvi predsednik slovenske vlade po 18 letih, ki ga ameriški predsednik gosti na delovnem obisku v Beli hiši. V premierjevem kabinetu so pred obiskom poudarili tesne vezi med zaveznicama, ki ju povezujejo skupne vrednote, zgodovinsko prijateljstvo, strateško partnerstvo in zavezništvo v Natu. V Beli hiši pa so napovedali poglobljen pogovor med voditeljema o vprašanjih skupnega interesa. Med drugim naj bi govorila o sodelovanju na področju energetike in inovacij ter nekaterih ključnih mednarodnih izzivih.