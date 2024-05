Veliko golobov

Vlada Roberta Goloba je sprejela sklep, v katerem predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države v mejah iz leta 1967. K temu je postavila dva odložilna pogoja - dogovora o premirju v Gazi in izpustitvi talcev ter opolnomočenje palestinske oblasti s ciljem rešitve dveh držav. Postopek priznanja bo vlada sprožila najkasneje do 13. junija 2024.