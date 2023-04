Za varnost gre

Električni skiroji so se v zadnjem času namnožili, še več jih bo na kolesarskih stezah in površinah za pešce v toplejših dneh. Poleg števila nesreč pa narašča tudi negodovanje drugih uporabnikov asfaltiranih površin. Tihi in včasih zelo hitri skiroji marsikoga presenetijo, tudi njihove voznike. V predpisih so zvočna opozorila, ki pa jih tako rekoč ni slišati.