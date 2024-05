Fokus tokrat na filmih zadnjih let

V nadaljevanju preberite:

Slovenska kinoteka in Italijanski inštitut za kulturo že sedmič pripravljata Teden italijanskega filma, ki je tokrat od 9. do 12. maja ter istočasno ali pa v drugih terminih poteka v številnih drugih državah. Izvedbo so podnaslovili Ustvarjati film (Fare cinema). Poleg sodobnih filmov je na sporedu tudi restavrirana klasika Železničar (Il ferroviere) iz leta 1956.