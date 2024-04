Film je laž, ki služi resnici

V nadaljevanju preberite:

Stalnica njegovega opusa so odtujenost, zatiranje čustev, bolezen, samomor, krivda, trpljenje ter nasilje in njegova reprezentacija v medijih, zato ne preseneča, da je za Hanekeja umetniško relevantno le delo, ki je družbeno relevantno, v zborniku poudarja Anja Naglič, »točneje rečeno, ki se ukvarja z današnjim mentalnim in intelektualnim stanjem sveta; po njegovem mnenju ima lahko le takšno delo produktiven učinek. V skladu s tem je Haneke iskal navdih za filme skoraj izključno v sodobnosti, v družbi t. i. visokoindustrializiranega zahodnega sveta, ki človeškost v njenih najboljših zmožnostih – človečnosti, ljubezni, solidarnosti, spoznavanju, ­domišljiji – ogroža.«