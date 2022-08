Magija starega filmskega blišča

V Benetkah so po dveh letih padle maske, padel je zid, ki je obdajal festivalsko palačo in med pandemijo zvezde na rdeči preprogi varoval pred virusi, in padle so covidne karavle, ki so vročičnim obiskovalcem in tistim brez dokazila PCT na več vstopnih točkah branile vstop na posvečena festivalska tla.

»Cannes je največji, Berlinale najbolj političen, in kar zadeva število zvezd na rdeči preprogi, je Toronto zmagovalec. Toda če iščete tisto staro filmsko magijo, se noben filmski festival na svetu ne more primerjati z Benetkami,« je pred začetkom 79. Mostre tvitnil The Telegraph. In zgodovina filma na otoku Lido je res stara. Letos obhajajo 90 let, odkar je na Lidu prvič zabrnel filmski projektor. Ta jubilej naznanja tudi letošnji plakat (delo Lorenza Mattottija) s podobo antropomorfne krilate levinje, »ki skozi zgodovino filma leti elegantno in energično in predstavlja simbol upanja«.

Upanje umetniškega direktorja Alberta Barbere, da bo letošnji festival – ki je edini med velikimi filmskimi manifestacijami, ki so ga tudi med pandemijo izpeljali v živo – potekal brez preventivnih zdravstvenih ukrepov, se je uresničilo. Veliko dvorano v Palazzu del Cinema so drevi na otvoritveni ceremoniji brez sedežnih omejitev napolnili povabljeni gostje, ki so jih na najznamenitejši otok v beneški laguni te dni neutrudno vozili vaporeti.

V glavnem tekmovalnem programu je 23 filmov. Jutri premiera slovenske manjšinske koprodukcije Najsrečnejši človek na svetu. Catherine Deneuve prejela zlatega leva za življenjsko delo.

Varnostni zid, ki je med pandemijo obdajal festivalsko palačo, so odstranili. Foto Marco Bertorello/AFP

Zvezdne konstelacije

Že v dneh pred uradnim začetkom festivala so fotografi, ki prežijo na zvezde na vseh vstopnih točkah na otok, ujeli šarmantnega Timothéeja Chalameta, zvezdnika vampirijade Kosti in vse (Bones and All) italijanskega režiserja Luca Guadagnina. Po rdeči preprogi so se nocoj sprehodili letošnja predsednica žirije Julianne Moore in ustvarjalci otvoritvenega filma Beli šum (White Noise) režiser Noah Baumbach ter igralska zasedba Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle in Jodie Turner-Smith. Prvi odzivi kritikov na to Netflixovo črno komedijo o družini, ki je obsedena z mislijo na smrt, posneto po knjigi Dona DeLilla iz leta 1985, so obetavni.

Ameriška igralka Julianne Moore je predsednica letošnje žirije, ki bo ob zaključku festivala podelila zlate leve. Foto Guglielmo Mangiapane/Reuters

Danes sta sekciji Dnevi avtorjev in Obzorja odprla še italijanska filma Marcia su Roma Marka Cousinsa in Princesa (Princess) v režiji Roberta De Paolisa. Premiero bo v sekciji Obzorja v petek doživela tudi slovenska manjšinska koprodukcija Najsrečnejši človek na svetu, film makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske, ki ga je koproducirala produkcijska hiša Vertigo.

Do 10. septembra bodo svoje filme v Benetke spremljale še številne druge zvezde. »Če bi Cate Blanchett zavrnila vlogo, tega filma ne bi bilo,« je Todd Field komentiral krhko verjetnost nastanka drame Tár, v kateri je prav za Blanchettovo napisal vlogo nemške dirigentke. Penelope Cruz igra mamo v razpadajoči družini v filmu Brezmejnost (L'Immensità) italijanskega režiserja Emanueleja Crialeseja, Shia LaBeouf je oče Pij (Padre Pio) v filmu Abela Ferrare, v filmu Olivie Wilde Ne skrbi, draga (Don't Worry Darling) igrata Harry Styles in Florence Pugh, Ana de Armas pa se je prelevila v Marilyn Monroe v filmu Blondinka (Blonde) Andrewa Dominika.

Španska igralka in tv-voditeljica Rocío Muñoz Morales je vodila otvoritveno ceremonijo. Foto Marco Bertorello/AFP

Ceremonija, ki jo je sinoči vodila španska igralka in tv-voditeljica, sicer pa naturalizirana Italijanka Rocío Muñoz Morales, je slavila življenje in delo francoske igralske legende Catherine Deneuve, ki so ji podelili zlatega leva za življenjsko delo.