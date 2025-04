Matevž Brecelj: »Tomaž Pengov je vesoljec za vse čase.«

V nadaljevanju preberite:

V odmevu nekega stranišča je dokumentarni film nacionalne televizije, ki prinaša zgodbo o nastajanju enega najbolj vplivnih slovenskih albumov Odpotovanja iz leta 1973 v avtorstvu liričnega trubadurja Tomaža Pengova. Nastal je po scenariju in v režiji Matevža Breclja, novinarja RTV SLO, in vključuje pričevanja najtesnejših Pengovovih sodelavcev ter prijateljev, ki pripovedujejo številne anekdote, odstirajo skrivnosti o načinu snemanja plošče v slogu naredi sam in portretirajo kantavtorja v letih nastanka njegovega prvenca. Film je na ogled na portalu 365 RTV Slovenija.