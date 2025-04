Štiri desetletja ramonoidnega brnenja skupine Psihomodo pop

V nadaljevanju preberite:

Zagrebška zasedba Psihomodo Pop je bila ustanovljena leta 1983 in je s pop punkom, razpetim med Ramonese in Stonese, hitro­ postala prepoznavna po nekdanji­ Jugoslaviji. Njihov prvenec ­Godina zmaja, izdan leta 1988, je upravičil pričakovanja. Skladba­ Ja volim samo sebe je bila po mnogih časopisnih anketah razglašena za pesem leta. Doslej so izdali dvanajst studijskih albumov, novega, Vjerujem u čuda, bodo danes ob 20. uri predstavili v ljubljanskem Kinu Šiška.