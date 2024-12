Elektronski pop, ki odmeva več kot štiri desetletja

V nadaljevanju preberite:

Ne glede na to, ali gre za nostalgijo pri starejšem občinstvu ali za spoznavanje glasbene zgodovine z naših prostorov za mlajše občinstvo, ostaja dejstvo, da je glasba dueta Denis & Denis še vedno sveža. Zanimanje zanjo je veliko; tako veliko, da so sobot­nemu razprodanemu koncertu dodali še enega, in to v sredo, 18. decembra, v Kinu Šiška.