Duo freekind. prejel prestižno evropsko glasbeno nagrado

Dvojec freekind., ki ga sestavljata slovenska bobnarka Nina Korošak Serčič in hrvaška klaviaturistka Sara Ester Gredelj, je na nedavni slovesnosti v Groningenu na Nizozemskem prejel prestižno evropsko glasbeno nagrado Music Moves Europe (MME).

Za nagrade Music Moves Europe 2024 je bilo nominiranih 15 izstopajočih evropskih glasbenih ustvarjalcev, le peterica jih je prejela. Veliko nagrado žirije in nagrado občinstva je dobila Francozinja Zaho de Sagazan, med drugimi prejemniki nagrad so bili ob freekind. še Bulgarian Cartrader iz Bolgarije, Giift iz Danske, yunè pinku iz Irske in Ralphie Choo iz Španije.