Z odgovornostjo do glasbenikov in občinstva

Festival slovenskega jazza, ki nosi številko 18, se je poprej v organizaciji jazzovskega društva odvijal v Ljubljani, pred devetimi leti pa so ga prenesli na Ravne na Koroškem (kjer štetja niso začeli znova). Z manjšim zaletom se bo program začel že danes, sicer pa se bodo dogodki zgostili proti koncu tedna.

Po lanski ediciji, ki je minila v spominu na Mojmirja Sepeta (v Žerjavu na Koroškem, blizu rojstnega kraja, so mu letos poleti odkrili tudi spominsko ploščo), letos nadaljujejo festival s podnaslovom Malo denarja, veliko glasbe. Na Ravnah namreč že vrsto let z veliko entuziazma domačemu in okoliškemu prebivalstvu privzgajajo ljubezen do jazza.