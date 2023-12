Leto pretresov, mednarodnega vrveža in sprememb na bolje

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za kulturo so ­zavihali rokave in uspešno sklenili leto, ki sta ga najbolj zaznamovala največji kulturni projekt v zgodovini države, častno gostovanje na knjižnem sejmu v Frankfurtu, ki je bilo izpeljano z odliko, in obsežna neurja s poplavami, ki so na področju kulture­ povzročila za približno sto milijonov evrov škode.

Ob tem smo pripravili pregled leta, pri čemer se poleg kulturne politike oziramo po glavnih dosežkih, uspehih in prelomnih dogodkih likovne umetnosti, arhitekture, glasbe, knjige, odra in filma.