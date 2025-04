Goran Bare: Slabi dnevi so ljudem bolj zanimivi

V nadaljevanju preberite:

Eden od največjih rockerjev v naši regiji je nenavaden glasbenik Goran Bare iz Vinkovcev. Še vedno navdušuje na koncertih, ki so prava hvalnica rock'n'rollu. S spremljevalno zasedbo Majke bo v sredo nastopil v ljubljanskem Kinu Šiška. Goran Bare in Majke so bili vedno predani iskrenemu in ostremu rock'n'rollu, ki je pritegnil več generacij občinstva. Velja za pristnega glasbenika, ki je segel po rockovskih zvezdah in se cvrl v rockovskem peklu. S skupino Majke je doslej izdal sedem studijskih albumov, lani je izšel album v živo s koncertnimi posnetki Live in London 28. 4. 2024, ki so ga posneli v londonskem klubu Dingwall. Pet albumov pa pod svojim imenom.