Bruce Springsteen napovedal zbirko sedmih, še nikoli slišanih albumov

Bruce Springsteen je v četrtek napovedal izid sedmih albumov z nadnaslovom Tracks II: The Lost Albums, ki vključujejo 83 še neizdanih pesmi – od tega jih 74 ni v javnosti zaigral nikoli. Albumi pokrivajo ustvarjalno obdobje od leta 1983 do 2018 in služijo kot drugi del albuma Tracks iz leta 1998.

Ti posnetki bodo zapolnili vrzeli v bogati karieri legendarnega glasbenika ter ponudili neprecenljiv vpogled v njegovo življenje in delo kot umetnika, so za javnost dejali pri Sony Music.

Medtem ko je album Tracks iz leta 1998 skupek neurejenih, do takrat še neizdanih posnetkov iz prvih petindvajsetih let glasbenikove kariere, je Tracks II zbirka sedmih popolnih albumov, ki jih Springsteen tekom kariere ni izdal. Vsi albumi v zbirki bodo imeli drugačen naslov in naslovnico. Med posnetki se nahajajo skladbe tako iz obdobja, ko je nastala rock klasika Born In The USA, kot tudi iz devetdesetih let, ko se je Springsteen poigraval z glasbenimi zankami bobnov in sintetizatorji. »Takšno glasbo sem igral že vrsto let, a le sebi in tesnim prijateljem,« je dejal Springsteen v izjavi ob napovedi izida Tracks II.

Eksperimenti, filmska glasba in country

Zbirka bo izdana junija, in sicer kot škatla s sedmimi CD-ji oziroma devetimi gramofonskimi ploščami. Številne priljubljene pesmi, na primer Fugitive's Dream in Don't Back Down on Our Love, ki se že leta pojavljajo kot neuradni posnetki, bodo zdaj končno izdane tudi v studijski kakovosti.

Legendarni ameriški glasbenik z vzdevkom The Boss je v času pandemije uspel dokončati številne skladbe, ki so mu vrsto let ležale po studiju. »Snemanje od doma mi je omogočilo, da sem se podal v različne glasbene vode,« je povedal Springsteen. Med izgubljenimi posnetki je tudi skladba Faithless, zvočni eksperiment, ki je bil ustvarjen kot glasba za film, ki ga niso posneli, ter country album Somewhere North of Nashville, posnet maja leta 1995.

Eden izmed sedmih delov zbirke Tracks II bo orkestriran pop album Twilight Hours, ki je bil napisan in posnet v istem obdobju kot Springsteenov devetnajsti studijski album Western Stars iz leta 2018. Poleg tega bo vključen tudi album Inyoa z elementi latinoameriške kulture in pesmimi, kot sta The Aztec Dance in Ciudad Juarez.

Perfect World, zadnji album v še neizdani zbirki, je edini, ki ni bil prvotno zamišljen kot album, temveč kot zbirka pesmi, ki jih je Springsteen napisal z dolgoletnim sodelavcem Joejem Grusheckyjem v devetdesetih letih in na začetku 21. stoletja. Prvi okus zbirke Tracks II ponuja pesem Rain In The River, ki s svojimi močnimi bobni in silovitimi vokali prikazuje surovo moč Springsteenove spremljevalne skupine E Street Band.

The Boss je izid sedmih albumov napovedal en mesec pred začetkom evropske turneje, ki se bo začela 14. maja v Manchestru in končala 3. julija na stadionu San Siro v Milanu. 75-letni glasbenik se je pred kratkim zaobljubil, da bo še naprej igral in nastopal, dokler »mu ne odletijo vsa kolesa«, piše BBC. Kljub temu je Springsteen pričel zmanjševati obseg turnej, ko so njegovo ženo Patti Scialfa leta 2018 diagnosticirali z redko obliko krvnega raka.