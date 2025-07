Od punka do sevdalink Hafnerju v spomin

Proti koncu tedna se v Škofji Loki, pa tudi na nekaterih drugih prizoriščih po Gorenjskem, začenja 16. festival »In Memoriam prof. Peter Hafner«, oziroma po domače Hafnerjev memorial. Edinstven festival pretežno alternativne glasbe in kulture je namenjen počastitvi spomina na pokojnega profesorja matematike Petra Hafnerja.

Čeprav so se nekateri koncerti v sklopu festivala že zgodili, se bo pravo festivalsko dogajanje začelo v petek, ko bodo v novopridobljenih prostorih Name v Škofji Loki otvorili razstavo Mehkoteroristične akcije DPZN, v soboto pa se bo nadaljeval z delavnicami, umetniškimi nastopi, filmi in glasbenimi koncerti, ki bodo po različnih lokacijah, predvsem v Škofji Loki, nekateri pa tudi v Železnikih in v Kamniku, potekali vsak dan, vse popoldneve in večere, do naslednje sobote.

Pester koncertni program se žanrsko ne omejuje in zajema vse mogoče, do skrajnosti. Prisluhniti bo mogoče številnim raznolikim glasbenikom, od mladih grindcore in powerviolence zasedb, med drugim letošnjih zmagovalcev špil lige Kultivator, do Damirja Imamovića, ki je eden najpomembnejših sodobnih pevcev bosanskih sevdalink. Manjkal ne bo niti akustični nastop eksperimentalnih postmetalcev The Canyon Observer niti bolj popovsko zvenečih Lelee in Svemirka, prvič pa bo v domači Škofji Loki nastopil Žbu, prvi škofjeloški punk band po desetletjih, je opozoril organizator festivala Tine Hafner.

Čez dan se bodo udeleženci festivala lahko učili raznolikih veščin na delavnicah stripa, knjigoveštva, kuhanja za nastopajoče glasbene skupine in drugih, na ogled pa bodo tudi razstave in projekcije.