Operne zvezde na 71. Ljubljana Festivalu

S Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija bosta 11. julija na koncertu, posvečenem Verdijevim delom, nastopila nepremagljiv operni dvojec Anna Netrebko in Yusif Eyvazov ter baritonist Željko Lučić in mezzosopranistka Elena Židkova. Tragična ljubezenska zgodba G. Puccinija Madama Butterfly bo na sporedu 13. in 14. julija. Mojstrici belcanta Sondri Radvanovsky in enemu najbolj iskanih tenorjev današnjega časa Piotru Beczałi pa bomo prisluhnili 19. julija. Vse prireditve bodo ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Prvi operni večer 71. Ljubljana Festivala bodo odprli sopranistka Anna Netrebko, tenorist Yusif Eyvazov, baritonist Željko Lučić in mezzosopranistka Elena Židkova. Četverica gostujočih opernih zvezd povezuje redno koncertiranje na odrih največjih opernih hiš, kot so milanska Scala, Dunajska in Berlinska državna opera ter Metropolitanska opera v New Yorku. Nastopili bodo s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Michelangela Mazze. Program bo osredotočen na priljubljene odlomke iz različnih Verdijevih del iz različnih obdobij. Verdi velja za najprepoznavnejšo figuro italijanske gledališke glasbe 19. stoletja in utemeljitelja verizma v postromantični Italiji.

Madama Butterfly, zgodba o kruti ljubezni in naivnosti, velja za eno izmed največjih klasik italijanske opere. Prvi verziji, ki je premiero doživela v milanski Scali leta 1904, je sledilo več predelav. Opera, kot jo poznamo danes, je peta verzija, prvič pa je bila izvedena leta 1907. Mojstrovino bo tokrat izvedla operna hiša Gledališče La Fenice, ki slovi kot ena najbolj priznanih institucij v zgodovini italijanskega gledališča in je bila v 19. stoletju prizorišče slavnih opernih premier. V glavnih vlogah bodo nastopili Monica Zanettin, Manuela Custer in Vincenzo Costanzo, opera bo izvedena pod taktirko Danieleja Callegarija in v režiji Àlexa Rigole.

Prisluhnite najlepšim arijam Puccinija, Dvořáka in Giordana v izvedbi šarmantnega Piotra Beczałe in imenitne Sondre Radvanovsky. Sondra Radvanovsky velja za specialistko italijanske opere 19. stoletja in je mojstrica izvajanja del belcanta in verizma. Piotr Beczała pa je cenjen predvsem zaradi predanosti likom, ki jih uprizarja, barve glasu in impozantne odrske prezence. Dvojec in Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Gianluca Marcianò, ki slovi po neomajnem dramatičnem dirigiranju v povsem svojevrstnem slogu.

Vstopnice za prireditve 71. Ljubljana Festivala so v prodaji na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Eventimovih prodajnih mestih in bencinskih servisih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana