Jazzovski večer blues rocka

Ljubljana Festival je v koprodukciji z Branetom Rončelom v sredo zvečer gostil štiri izjemne inštrumentaliste, ki so pripravili koncert prav posebnega glasbenega ujemanja. Čeprav so v napovedih koncerta najpogosteje omenjali zvezdnika večera, ameriškega kitarista Robbena Forda, pa so bili vietnamsko-danski virtuoz na baskitari Chris Minh Doky ter Američana Ricky Peterson na klaviaturah in Keith Carlock na bobnih veliko več kot le njegova spremljevalna zasedba.