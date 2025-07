V nadaljevanju preberite:

Boštjan Simon je diplomirani­ ­filozof in vsestranski saksofonist, elektrofonik in skladatelj, vodja zasedbe There Be Monsters ter član zasedb Etceteral,­ Velkro, Litošt, Zhlehtet, Robert­ Jukič kvartet, Med se iskrí v temí Kristijana Krajnčana, Orkester brez meja in Arkos. Od leta 2017 je umetniški sovodja festivala­ Saxgo v Novi Gorici, od leta 2022 pa tudi umetniški vodja festivala eksperimentalne glasbe Sound Explicit.