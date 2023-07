Slamnate poti avtorskega popa

V nadaljevanju preberite:

Skladatelj, kitarist in pevec Martin­ Martian, znan tudi kot Martin Vogrič Dežman, bo z zasedbo The Universe, v kateri so še Sonia Melocco (glas, kitara, ukulele), Nina Virant (glas, klaviature), Klara Skaza (baskitara) in Robert Rebolj (bobni), danes ob 21. uri v MGLC Švicarija v okviru prireditve Poletje v Tivoliju predstavil prvenec Slamnate poti.