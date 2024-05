Prometni pritisk na Ljubljano bo čedalje hujši

V nadaljevanju preberite:

Slovenija izvaja kar nekaj velikih infrastrukturnih projektov in še več jih čaka na začetek, vendar so vse bolj opazne težave, ker se naložb v infrastrukturo ne lotevamo celovito. Slabo načrtovanje, povezano tudi z dolgimi birokratskimi postopki, povzroča čedalje večje zastoje in gospodarsko škodo. Nazoren primer je glavno mesto Ljubljana, ki se ji v štirih ali petih letih obeta prometni kolaps, ne samo cestnega, ampak tudi železniškega prometa.

Kaj vse se gradi in kako bo to vplivalo na promet v Sloveniji? Kje bodo nastali zastoji in zakaj? Kaj bi se moralo načrtovati, pa so dokumenti v predalih? Kaj pomeni celovito načrtovanje infrastrukture? Kakšno vlogo imajo načrti trajnostne mobilnosti in kakšno vlogo bi morali imeti?