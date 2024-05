Na dan zmage bo pomnil dan poraza

V nadaljevanju preberite:

S portugalskim nogometnim trenerjem Joaajem Henriquesom in uvrstitvijo v konferenčno ligo je Olimpija začela sezono, jo nadaljevala z Zoranom Zeljkovićem, končala pa brez lovorike in trenerja. Zadnji dve prvenstveni tekmi, vključno s sobotnim velikim derbijem v Ljudskem vrtu, bo v vlogi vršilca dolžnosti trenerja vodja vodja mladinskega pogona ter trener mladinskega moštva Boštjan Miklić, ki se je v vlogi samostojnega trenerja na članski ravni obrti učil pri kranjskem drugoligašu Triglavu.

Zeljković ni opravičil pričakovanj, ni bil prepričljiv in ni vlil upanja o boljšem jutri. Moštvo je prevzel – pred tem naj bi Olimpijino ponudbo zavrnila slovita Nemca Miroslav Klose in Felix Magath – v 13. kolu in odtlej v 1. SNL na 23 tekmah, vključno z zaostalo tekmo 3. kola proti Radomljam osvojil 44 točk, v povprečju 1,57 na tekmo. Henriques je v povprečju osvojil 1,82 točke na tekmo.