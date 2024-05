Izrael začenja kopensko ofenzivo na Rafo

V nadaljevanju preberite:

Iz vzhodnega dela mesta Rafa so – po zaukazani evakuaciji – ljudje danes panično bežali proti ostalim delom brutalno prenaseljenega mesta ob egiptovski meji in tudi proti nekaj kilometrov oddaljenemu obalnemu območju Al Mavasi, ki ga je izraelska vojska označila za »varno območje«, toda v celotni Gazi že točno sedem mesecev ni niti koščka zemlje, kjer življenja palestinskih civilistov ne bi bila ves čas ogrožena. Kmalu zatem so vzhod mesta, kjer životari poldrugi milijon ljudi, napadla izraelska letala: izraelska kopenska ofenziva na Rafo se je očitno začela.