Ekspert za preprečevanje zlorab v RKC je znova v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

»Verodostojnost se lahko gradi le tako, da delamo to, kar oznanjamo,« je slovenskim škofom in redovnikom danes povedal pater Hans Zollner. Direktor Inštituta za antropologijo na vatikanski univerzi Gregoriana velja za najvidnejšega borca proti zlorabam v cerkvi, v Sloveniji je že drugič in znova ima nabito poln urnik.

Po predavanjih študentom teološke fakultete in ljubljanske pedagoške fakultete se bo avtoriteta na področju zaščite pred zlorabami v cerkvi jutri ob 17. uri v atriju ZRC SAZU udeležil okrogle mize v organizaciji zavoda Dovolj je na temo zaščite človekovega dostojanstva.